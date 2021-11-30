美國總統拜登做出保證，為了應對Omicron新冠變種病毒而實施經濟封鎖措施，目前並不在考慮之列，受此激勵，周一美股強勁反彈，收復上周五崩跌的部分失土。

周一收盤，道瓊工業指數上漲236.6點或0.68%，為35135.94點。標普500指數大漲60.65點或1.32%，為4655.27點。在科技股帶動下，那斯達克指數收漲291.18點或1.88%，為15782.83點，表現尤為強勁。

投資人擔心南非最新發現的新冠變種病毒將打亂經濟情勢，在上周五因感恩節假期而縮短的交易中，美股主要指數全面重挫，道瓊指數跌905.04點或2.53%，創下今年以來最大單日百分比跌幅，盤中更一度跌逾1000點。標普500指數跌2.27%，創下2月25日以來最大單日跌幅。那斯達克指數跌2.23%。

拜登周一表示，與Omicron相關的封鎖措施目前不在討論之列，並呼籲美國人不要對新變種病毒過於恐慌，但也建議美國人盡快接種疫苗，並在室內戴口罩以遏阻病毒傳播。拜登並表示，如果新疫苗是有需要的，美國將與藥廠合作，以制定應變計畫。

拜登此番發言，以及製藥公司認真對待該變種病毒的跡象，撫平了投資人的不安情緒。他們原本擔心政府可能因此採取更多限制措施。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示，上周五市場再度深陷對新冠病毒傳播和重啟封鎖的擔憂，「當你聽到總統說的，當你聽到輝瑞執行長說的，現在你開始看到有一些樂觀情緒出現，Omicron引發的恐慌正在緩解，我們進入了一個觀望的時期」。

輝瑞和合作夥伴BioNTech，以及其同業莫德納（Moderna）和嬌生都在周一宣布他們正在研究專門針對Omicron變異株的疫苗，以防現有的疫苗失效。

BMO副投資長Carol Schleif表示，這不像是疫情又完全重來一遍。在上周五的「本能」反應後，今年投資人對逢低買入已經駕輕就熟。

標普500指數11大類股全面收高，以科技股大漲2.6%，表現最佳，其次為非必需消費品類股收漲1.6%，主要受到亞馬遜漲1.63%和特斯拉大漲5.09%激勵。

此前媒體報導，特斯拉執行官馬斯克要求員工盡可能降低交車成本，不要為了趕在季末達成銷售和出貨目標砸下重本。

微軟漲2.11%，蘋果獲匯豐調升目標價，股價應聲上漲2.19%，亦對大盤帶來提振。

製藥公司默克（Merck & Co Inc）大跌5.4%，使道瓊指數的表現相對落後。默克延續上周五的跌勢，因最新研究數據顯示，其試驗性的新冠藥物在降低住院和死亡風險方面的效果，不如先前公布的初步研究結果。

莫德納飆漲11.8%，但輝瑞下跌近3%，嬌生小漲0.34%。

英國表示，考量Omicron變種病毒傳播的風險，政府將向所有成年人提供新冠疫苗加強劑，並為12至15歲青少年接種第二劑新冠疫苗。英國並宣布莫德納和輝瑞疫苗是首選的加強劑。

美股收盤後，美國聯邦疾病管制和預防中心（CDC）宣布新指引，建議「所有」18歲以上者，在接種輝瑞或莫德納新冠疫苗6個月後都應該補打加強劑，而接種嬌生新冠疫苗的成年人則應在接種兩個月後施打加強針。

費城半導體指數大漲4%，表現優於大盤。輝達上漲5.9%，給該指數帶來最大的提振。

推特由升轉跌，終場下跌2.7%，該公司宣布執行長Jack Dorsey將離職，由技術長Parag Agrawal接任其職位。

旅遊相關股在震盪後小幅反彈。聯合航空收漲0.7%，皇家加勒比漲2.8%，TJX Companies漲1.9%。

此外，芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）在上周五飆升10點後，周一回落5.66點或19.78%。投銀Truist表示，自1990年以來有19次波動率指數在一天內飆升逾40%，但美股有18次在一年後上漲，平均漲幅為20%。