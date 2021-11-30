連鎖餐飲集團王品(2727)響應振興五倍券上路而推出「王品發現金」活動，首階段已發放達121.4萬張現金兌換券、年增達1.26倍。隨著第二階段將於12月起開跑，集團初步估算需準備6.5億元現金，將派送至全台門市供消費者領兌。

據統計，五倍券上路迄今紙本券兌換率近2成，帶動餐飲業營收回溫、終結疫情連5黑。王品響應政策加碼推出「王品發現金」活動，首階段自9月27日迄今已發出121.4萬張現金兌換券、年增達1.26倍，預計今（30）日結束將發放逾130萬張現金兌換券。

而「王品發現金」第二階段活動將自12月1日開跑至明年1月28日，只要消費滿1500元加上「王品振興金500元兌換券」1張，就能現場換現金500元，滿3000元加上2張現金兌換券可換現金1000元，往後以此類推，集團初估需準備6.5億元現金。

據「王品瘋美食APP」統計，王品首階段共26.4萬位會員領有現金兌換券，最多者擁有147張、消費金額逾7萬元。由於去年許多顧客反應，活動結束後仍有許多現金兌換券未使用完畢，今年對此增加「轉贈」功能，可將沒用完的兌換券轉贈給同樣為會員的親友。

王品表示，去年響應政府振興三配券推出「幫你付1000元」活動深受顧客喜愛，活動結束共發出7500萬現金、兌換率28％。今年隨疫情趨緩、民眾外食意願提升，加上新開發的「轉贈」功能，期望能擴大消費範圍，直接用新台幣帶動消費、幫助台灣經濟復甦。