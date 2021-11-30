海上船運自加州洛杉磯、長堤兩大港口進入美國的貨櫃大堵塞，隨著購物季到來，洛杉磯北方一處港口近日宣布與海軍基地合作，借用軍用碼頭做為貨櫃的卸貨處。

文杜拉郡星報（Ventura County Star）報導，懷尼米港（Port of Hueneme）與文度拉郡海軍基地達成協議，獲准使用海軍基地3號碼頭、兩棟建築以及周邊31英畝土地（約3萬8000坪）。

海軍基地發言人維畢斯（Drew Verbis）指出，這塊與懷尼米港相鄰的空間原本用來停放軍艦。

報導指出，這項協議在2002年已制定，但近十年來首次啟用，在11月初生效之後，懷尼米港加上3號碼頭的空間能停一艘較大的貨船、卸載裝滿商品的40呎貨櫃，有助於應付隨著購物季節而來大幅增加的貨品需求。

懷尼米港發言人指出，儘管在洛杉磯港、長堤港外排隊等待卸貨的更大型貨船仍然開不進懷尼米港，但結合海軍基地的空間，懷尼米港有能力可以容納一艘裝有1500個貨櫃的中小型貨船，協助兩大港口分攤運量。

報導指出，貨船停靠與卸貨的人力由港口方面負責，海軍只協助提供空間。隨著工作量的增加，港口營運機構正在額外招募50個工作職缺。