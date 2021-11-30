【愛傳媒簡秀枝專欄】11月28日上午去北投向應元兄道別，百感交集。

法鼓山中華佛教文化館設置蓮位，供應元兄的親友們追思。小小牌位，設在二樓大佛祖面前，倍顯得謙卑渺小，供桌上兩盤釋迦、幾株蘭花，無比素雅。

靜默地向應元兄行三鞠躬禮，說幾句內心的感激與道別話，再行三鞠躬禮，儀式簡單的讓人心疼，就這樣，終結了幾十年友誼。

走出文化館，迎來是北投公園的滿園綠意，心𥚃惦記著應元兄，再過幾天，就要追隨已故聖嚴法師所倡導環保自然葬，回歸大地，化作塵土。

這就是人生。當美麗戰役已經拼搏過，不管成敗，都彌足珍貴。留住記憶，剩下的，就只有放下。不管脫隊先走，或苟活留存的，彷彿就在時間飛逝的巨輪中，隨著春花秋月，夏去冬來，笑看天下痴！

電腦裡還留存著應元兄嫂出使泰國前，大夥兒的餞行晚宴照片。當晚大家高談闊論，相約在曼谷要再續攤。然而，每一張帶著築夢與祝福臉龐，都不知道那是我們與應元兄的「最後晚餐」。

看著舊照，再次揪心，更是唏噓不已！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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