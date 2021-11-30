新冠變種病毒Omicron強勢來襲，日本與以色列閃電鎖國，對此，胸腔暨重症科醫師黃軒透露，世衛組織正在進行Omicron相關的研究，初步報告顯示，感染Omicron的多是大學生，病情看起來都比較輕微，但感染Omicron的死亡率與重症率為何，目前都還不清楚。建議2大危險族群「老人」與「醫療人員」還是趕快去完全接種兩劑疫苗。

黃軒今在臉書發文表示，世衛組織（WHO）在11月26日將變種病毒「B.1.1.529」列為受關注的變種，並命名為「Omicron」。目前正在或即將進行的研究包括Omicron傳播力、嚴重程度、疫苗效力、診斷測試以及治療等方面。

黃軒指出，目前還不清楚Omicron的傳播力是否比Delta或其他變種病毒高，只知道南非地區感染Omicron的人數增加，但仍需進行流行病學研究，了解是因為Omicron變種病毒造成的，還是有其他因素。

黃軒透露，感染Omicron是否會導致更嚴重的疾病，關於死亡率與重症率的數據目前都還不清楚。只有初步報告顯示，感染Omicron的大多是大學生、年齡較小的人，而他們的病情往往也比較輕。

黃軒也說，初步研判Omicron再次感染的風險可能會增加，但相關科學證據很有限，希望未來幾天或幾周能有更多資料可以參考。而疫苗的有效性，目前全球仍以Delta變異株為主，所以疫苗對預防重症與死亡仍然有效，但世界各大疫苗廠也正如火如荼了解Omicron對現有疫苗的影響，並可能會設計新的疫苗來對應。

黃軒表示，WHO也正在進行PCR測試對Omicron的有效性，除了PCR測試之外，也包括快速抗原檢測測試，為了確定這些篩檢工具，是否有受到影響；而現有治療重症患者的藥物，對於感染Omicorn患者是否有效，可能還要評估看看。

黃軒也分享WHO建議各國採取的行動，除了分享確診案例的基因序列與數據外，2大危險族群「老人」與「醫療人員」須完全接種兩劑疫苗，而民眾也應減少群聚，並繼續戴口罩、勤洗手、維持社交距離。快篩與打疫苗的政策也應該持續且積極推動。