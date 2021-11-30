「情色教主」網紅雪碧（本名：方祺媛）先前爆出和已婚的郭姓老闆生下一女，正宮林咚咚揚言提告，昨(29日)士林地院宣判，判決雪碧、郭男須連帶賠償林咚咚45萬元，另外郭男應給付林咚咚10萬元，可上訴。而郭男受訪時強調會離開家庭不是因為出軌，揚言手上握有對林咚咚不利證據，「我就把她（林咚咚）最醜陋一面公諸於世」。

雪碧2019年爆出所屬女團的老闆郭柏均有染，當時林咚咚表示郭男已經一年沒回家，夫妻倆育有3個小孩，但婚變陷入冷戰，她哽咽說曾嘗試復合但未果，「有跟他說小孩都很想他，我們都很需要他，但他就是沒有回來」。而雪碧當時回應說：「被說懷孕，是不是我該檢討一下身材有沒有發福了」，並澄清被拍到現身月子中心是探望好朋友，反批酸民：「看著那些忙著造謠誇大搬弄是非的人，也生不出什麼氣了，只覺的（得）他們好可憐，人生繞著我轉」。

郭男正宮林咚咚指控雪碧和自己丈夫過從甚密，侵害配偶權。（圖／中時資料照片）

郭男後來在律師陪同下出面回應婚姻現況，指出和林咚咚的關係早就到臨界點，與外傳出軌雪碧無關，更強調和雪碧之間關係清白，「純粹是公司與下屬的關係」。而林咚咚提告時指出，認為郭男在與她婚姻關係中，與雪碧逾越一般男女社交的行為，對兩人提出侵害配偶權之告訴，求償80萬元，加上郭男去年開記者會時，暗示和林咚咚生的第3個小孩「不是他的種」，讓林咚咚不滿加告丈夫妨害名譽，求償20萬元。

昨士林地院判決雪碧、郭男須賠償林咚咚45萬元，據《三立新聞網》報導，郭男受訪表示自己有90%以上的機率會繼續上訴，也說會離開家全是因為林咚咚本身的行為，稱手上握有約300多件林咚咚逼他離家的證據，既然如此他不會再客氣，揚言要公開一切，並指林咚咚從幾年前起就對公婆沒禮貌，還對郭男精神折磨，嚴重時引來警察上門，他曾私下找律師向林咚咚談離婚都被打槍，批評林咚咚：「她就是在炒作」，但對此，林咚咚尚未正面回應。