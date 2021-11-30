親手做，真體驗，創永續。為展現對台灣農業與永續環境的重視，NEC台灣於11月27日在桃園大溪綠合農場舉行食農教育（Food and Agriculture Education Event）活動，讓近150名員工及眷屬親身體驗農作精神，以及拉近產地到餐桌距離的新食農哲學，除此之外，NEC也以實際購買行動支持在地農業，並與當天採集的農作物共同捐贈給當地的公益團體桃園市私立少年之家，協助孩子們在溫暖、安全的環境中成長。

NEC台灣總經理賴佳怡表示，很高興同仁及其眷屬在此活動中除能了解基本的食農教育知識，體會愛惜環境與食物的食農教育精神之外，也享受到助人的美好。但這只是我們實踐ESG（環境永續、社會參與及公司治理）的系列活動之一。未來，我們還將從不同領域推動各項有意義的活動，以傳達NEC致力實現台灣環境永續，以及NEC 2030VISION中「與地球和平共處，守護未來」的承諾。

在台灣，農友年齡層老化問題相當嚴重，讓台灣農業經濟面臨斷層與沒落的威脅。秉持企業社會責任（CSR）的落實應回應社會需求並與企業核心能力結合的精神。賴佳怡指出，我們期望NEC先進的農業科技（AgTech），有機會幫助台灣農業改善人力短缺的問題，透過新科技建立友善、共好的台灣農業。

根據NEC的實際經驗，與農友合作導入NEC的人工智慧（AI）農業資訊通訊科技（ICT）平台CropScope之後，可根據感測器和衛星影像，圖形化顯示農作物生長狀況和土壤的狀況，建議最佳的灌溉量、肥料使用量，以及施肥時機等，幫助農友提高農作物產量之餘，同時兼顧生態永續的方法。

基於「與地球和平共處，守護未來」的願景，NEC將採取具體的行動，藉由科技與服務，協助人類實現淨零碳排的社會、確保食物與飲用水安全，並且針對全球暖化提出應變措施。以人工智慧科技，協助台灣農業提升效率，在保護自然資源的同時，也確保糧食供應不絕。