元大金控推動環境永續不遺餘力，各子公司熱烈響應各種社會公益活動，元大投信28日於金山下寮海灘舉辦「淨灘家庭日」，長官及同仁攜家帶眷共265人參加，清除約429公斤廢棄物，活動舉辦十年來，累積已清除7,853公斤廢棄物，齊心協力為地球盡一份心力。

元大投信同仁與親友熱情合作，還給海灘潔淨，活動結束後並一起到附近步道健行，在工作之餘陶冶身心。長期以來，元大投信同仁積極參與淨灘、捐血，以及捐贈愛心鞋盒、衣物等公益活動，並持續與供應商簽訂「永續採購指南」，邀請供應商共同推動公司治理、環境友善、社會共榮等面向，並響應元大金控及元大文教基金會，對於服務社會、扶助弱勢不落人後，力挺E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）永續理念。

身為國內基金業龍頭，元大投信以ESG永續為核心經營理念，除了社會公益，也在普惠金融、數位創新兩大領域具有成效，致力於金融知識普及宣導、社群活動與線上開戶推廣，今年更推出「元大基金先生」APP，整合共同基金與ETF產品服務，提供逾百萬受益人理財資訊，樹立國內數位金融服務新標竿。

元大投信亦率先將永續理念整合至投資，2019年發行國內第一檔ESG主題ETF「元大臺灣ESG永續(00850)，開啟國內ESG投資熱潮，不僅榮獲《財資雜誌》永續投資ETF大獎，亦在晨星（Morningstar）ESG評鑑獲得最高榮譽五顆地球評等。

截至目前，元大投信旗下具晨星永續投資評級五顆或四顆地球認證的主被動基金，規模已逾4,000億元，其中國民ETF 0050、0056，台股主動基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)，以及多檔元大台股系列基金，均獲得五顆地球肯定，代表基金投資標的之ESG議題風險控管表現優異。

元大投信透過具體行動實踐永續理念，未來將持續在社會各面向推動相關公益活動，發揮企業號召力並善盡社會公益責任，推動企業永續經營，期許帶給下一代更美好的未來。