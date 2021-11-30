李姓男子懷疑妻子與陳姓攤商有染，今年7月陳男在市場的攤位前，丟擲汽油彈縱火，燒傷陳男手臂，李男並持菜刀作勢追砍陳，嗆陳「到死都不會放過你」，台北地方法院依放火、恐嚇罪將李男判刑1年、3月，考量和解獲被害人原諒，都給予緩刑4年。可上訴。

李男因認為其妻與陳男有不軌之情，心生不滿，為警告對方，今年7月6日晚間7點多，他駕駛小客車先至加油站加油，並裝入些許汽油至空玻璃酒瓶，再至台北市永春市場路陳所經營之市場攤位前，見陳正背對著攤位準備收攤丟擲汽油彈。

李男將著火之玻璃瓶汽油彈朝陳的攤位丟擲，因此引發火勢起火燃燒，並燒毀攤位旁塑膠籃、保麗龍箱等，陳男見狀往屋內躲避，李持菜刀追入屋內作勢欲砍殺陳，並出言「到死都不會放過你」等語，後因李所持菜刀落地，陳將其抱住制服，並經路人報警到場處理。

台北地院考量李男犯後終能坦認犯行，並與陳男達成和解，顯具悔意等情，對方表示願意不再追究相關刑事責任，依放火罪將李男判刑1年，恐嚇罪判刑3月，可易科罰金，都給予緩刑4年，須完成法治教育課程2場次。