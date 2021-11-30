台股加權指數30日開在17369.79點，權王台積電（2330）開高在597元，股王矽力-KY（6415）引領高價股齊步上揚，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）也展開報復性反彈，早盤股價大漲逾5％，台股早盤大漲170點，甩開南非變種病毐陰影，反彈氣勢強勁。

美股從新冠變異株Omicron的恐慌中回升，科技股引領漲勢，美國總統拜登表示，美國不會再用關閉以及封鎖的方式來應對Omicron，但呼籲應該接種疫苗與戴口罩。

道瓊工業平均指數11月29日終場上漲0.68％（236.60點）、收35135.94點。

那斯達克指數上漲1.88％（291.18點）、收15782.83點。費城半導體指數上漲4.08％（153.41點）、收3910.54點。

元富投顧指出，Omicron病毒是否再次重創全球經濟，仍待觀察，不過各國防疫已臻成熟，加上疫苗仍是相當有效的控制方法，理當不致造成全面性的災難，倒是美國為了抑制通膨，聯準會（FED）明年是否加速升息，且升息三次以上，對股市的影響既深且遠，後續值得特別留意。

萬一FED果真採取積極升息行動，股市資金流向債市，包括NASDAQ和費半等科技股向下修正評價，恐怕會干擾到台灣電子股的波動，畢竟這兩年台股諸多中小型電子股的股價評價，都相對偏高了，包括矽智財、第三代半導體、電動車零組件、漲價概念股等，因此要仔細觀察FED動向。