科學技術研究局（A*STAR）微電子研究所（Institute of Microelectronics，IME）與服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱STM）宣布，在汽車和工業市場功率電子設備用碳化矽（SiC）領域展開研發（R&D）合作。此次合作為新加坡建立全方位的SiC生態系統奠定基礎，並為參與微電子所和意法半導體的SiC研究活動的其他公司創造更多機會。

在電動汽車（EV）和工業用功率電子裝置中，碳化矽解決方案的效能表現相較傳統矽（Si）元件更佳，且可滿足市場對外型尺寸更小或功率輸出更高、工作溫度更高之功率模組的需求。科研局微電子所與意法半導體的研究合作協議旨在開發優化SiC整合元件和封裝模組，以優化下一代功率電子設備的效能。

微電子所執行董事Dim-Lee Kwong教授表示，很高興能與意法半導體合作進行突破性技術研發，以滿足電動車市場不斷成長的需求。此項合作將持續吸引高價值研發活動於新加坡進行，並提升其作為具吸引力的區域性研究、創新和創業中心的聲譽。

意法半導體汽車與離散元件產品部副總裁暨功率電晶體事業部總經理Edoardo Merli則表示，與IME的新合作可促進新加坡碳化矽生態的發展，除了於卡塔尼亞（義大利），我們亦於新加坡擴大製造。長期合作除了有助於ST在卡塔尼亞和Norrkoping（瑞典）的現有研發專案，亦擴大了公司在全球的研發，涵蓋整個SiC價值鏈。IME在寬能隙材料（尤其是SiC）方面的深厚知識，以及研發能力，促進我們加速新技術和產品的開發，以面對綠色運輸與在各種應用中提升效能的挑戰。