長期在產品設計與研發上堅持不懈、精益求精的記憶體模組廠廣穎電通，再度以優異的「8TB超大容量．USB 3.12Gen1高速介面3.5吋外接式硬碟Stream S07」榮獲德國官方最高榮譽「2022德國國家設計獎」（German Design Award）肯定，這已是連續四年廣穎獲得此殊榮，再次展現SP廣穎超凡的設計實力。

Stream S07設計理念源自日本縮微式園林景觀的枯山水意象，首創岩石紋外觀，仿造石塊自然錯位裂縫，獨特美型猶如一件精緻傢飾品。提供最高達8TB的超大容量，搭載USB 3.2 Gen1超高速傳輸介面，可輕鬆快速進行海量存儲，還能減少影音檔案對電腦內接硬碟的負擔及損耗，釋放電腦寶貴空間。此外，S07支援電視錄影，可錄製和播放節目影片。

「德國國家設計獎」是由德國聯邦經濟和技術部所頒發的獎項，被譽為國際設計大獎中的「獎中獎」，連四年獲得此榮譽，不僅證明了廣穎電通在產品設計上的深厚功力，更奠定了其在存儲市場中的設計領導地位，成為國際設計舞台上獨霸業界的得獎常勝軍。

廣穎自成立以來即在產品的創作研發上不斷精進、求新求變，憑藉著獨樹一幟的產品設計與實用的產品機能活躍於各大國際設計舞台，舉凡德國iF產品設計大獎、德國Reddot設計大獎、美國IDEA傑出工業設計獎及日本GOOD DESIGN AWARD四大國際工業設計獎皆能看到廣穎不凡的產品創作，現今更是再度榮獲德國國家級獎項的肯定，為廣穎滿載的獲獎記錄再添佳績。