無黨籍立法委員高金素梅，日前站上公投小戰車，在高雄街頭宣講公投四個同意，一路上有不少民眾向她揮手致意，有名嘴開玩笑說，高金素梅的戰力恐怕都比不少國民黨人士更給力，而她的網路聲量也順勢拉抬衝一波，甚至被點名未來有機會出戰高雄市長選舉，甚至成為藍營之間熱門話題。對此，高金素梅表示她只是開著小戰車宣講，並沒有要選高雄市長，然而目前這波熱度和呼聲，以及面對被喊出的幾位高雄市長可能人選，包括李四川、羅智強，以及現任市長陳其邁，高金素梅有沒有勝算？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/02~2021/11/28）近半年的統計調查，聲量王無庸置疑是市長陳其邁，除了日常市政議題之外，前一陣子的城中城大火意外、回力鏢事件，都讓陳其邁的網路討論度衝上高峰。

網路聲量第二名為國民黨台北市議員羅智強，相較於陳其邁的具有市長身分，有許多議題的話語權，羅智強或許無法天天有話題上媒體版面，但號稱國民黨戰神的他，對於許多政策、事件，非常積極參與，甚至可說是「無役不與」，從疫苗乞丐、高端疫苗爭議、防疫政策疏失等等，直接喊話蔡英文「不服來戰」，近期公投議題，羅智強更是帶頭夜宿凱道，除了喊出四個同意之外，也努力讓藍營在公投議題上增添話題與曝光度。

網路聲量第三名是高金素梅，問政質詢不走嗆辣路線，以政治人物來說，聲量偏低，但她對議題的熟悉度以及及用功程度，都讓她在立法院質詢時打出不少戰績，從高金素梅的粉專臉書留言可以看到，網友對於她的問政相當肯定。

網路聲量最後一名則為李四川，被粉絲們稱為「川伯」的李四川，卸下高雄市副市長職務之後，鮮少出席公開活動，討論聲量自然偏低，日前他現身替顏寬恒加油打氣，稍微拉抬近期網路聲量。

出戰2022高雄市長？ 網路好感度李四川大勝陳其邁、高金素梅、羅智強

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/02~2021/11/28）進一步分析，四人之中網路好感度，第一名是李四川，雖然聲量吊車尾，但好感度不僅一舉拿下冠軍，而且還遙遙領先。最主要在於李四川的專業背景、做事風格深獲好評。當時還在韓市政府時代擔任高雄市副市長的李四川，臉書自我介紹文「路平、燈亮、水溝通，一步一步務實的做，拿鐵鎚比麥克風熟練的高雄市副市長-川伯」，擔任副市長期間，他的鋪路計畫獲得很大關注度，直至今年8月、9月，「雨炸高雄炸出天坑」，網友們比較分析，發現李四川鋪的路未被炸出天坑，讓他的討論聲量被拉高，同時好評、好感度也抬升。

網路感度第二名為陳其邁，外號暖男的陳市長，除了擁有一群鐵粉之外，民進黨當家執政，國慶煙火在高雄，也讓陳其邁的網路聲量、好感度統統刷一波但城中城大火意外、回力鏢事件，讓他負面評價瞬間增高，雖然重挫好感度，但仍能維持在第二名。『公投小戰車」開進高雄想選市長？高金素梅：目前沒意願

網路好感度緊追在陳其邁後面，僅以微小幅度落後的高金素梅，在原住民選區基層實力堅強，民進黨前立委郭正亮表示，歷經多任立委，這麼長時間經營下來，以原住民立委來說，全國可能恐怕沒人能贏得了她，雖然網路討論度不高，但觀察高金素梅的臉書社群可以發現，她的每一篇問政文章、影片，網友給予的點讚、回應與留言都很熱烈。

至於網路好感度最後一名則是羅智強，主因之一在於羅智強是國民黨戰神，但對民進黨、綠營支持者來說絕非討喜人物，羅智用自己的臉書作為發聲管道，找議題對準民進黨猛攻，不過同時也會成為對手陣營的砲轟焦點，因此，很多綠營民眾對於羅智強很難有好評價，雖然好感度是四人之中落後的，但他僅以微小幅度落後陳其邁、高金素。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月02日至2021年11月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳其邁、羅智強、高金素梅、李四川』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。