「全台最美歐巴桑」陳美鳳是演藝圈著名美魔女，保養得宜的外型連日本民眾都為之驚艷。YouTuber三原慧悟最近在日本街訪，隨機給路人猜台灣女藝人的年齡，想不到大部分的人都猜遠低於她們的實際年紀，尤其陳美鳳更被認為只有27歲，日本人得知她真實年齡，紛紛露出不敢相信的眼神。

三原慧悟為了持續推廣台日友好，假裝成台灣人到日本街頭進行簡單採訪，請大家從照片判斷台灣女星陳美鳳、徐若瑄、賈靜雯、林志玲和蔡依林幾歲，陳美鳳平均視覺年齡落在27-42歲，其中一位20初的小鮮肉還表示若有機會，願意跟她約會，最後知道陳美鳳竟然65歲，不禁嚇一大跳，其他日本民眾也驚呼：「騙人」、「完全看不出來」、「很漂亮耶」，猜測台灣醫美技術發達、日常較少化妝及氣候潮濕等原因，膚質看起來比較好。

不僅陳美鳳超凍齡，徐若瑄、賈靜雯、林志玲和蔡依林在日本人眼裡，視覺年紀頂多35歲，平均落在20幾歲，直到三原慧悟揭曉答案，透露她們已經46、47、47和41歲，日本人皆感到嘖嘖稱奇。

而陳美鳳最近出席醫美代言活動時，大方分享保養的訣竅，表示為了讓外表保持在最佳狀態，飲食重點為清淡、品質優良，晚餐盡量不吃澱粉，工作之餘，有空就做瑜伽伸展、快走和重量訓練，促進新陳代謝，以維持優美體態。