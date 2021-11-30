今年第21號颱風「妮亞圖」生成。(翻攝自氣象局)

颱風生成了！位於台灣東南東方約2400公里的熱帶性低氣壓，今天早上9點10分日本氣象廳宣布增強為今年第21號颱風「妮亞圖」，中央氣象局也隨後跟進颱風生成，預估「妮亞圖」路徑朝西北西方向移動再轉東北東前進，對台灣無直接影響，但天氣職人吳聖宇表示，妮亞圖颱風反而會更有力乾冷空氣南下，導致台灣氣溫更低。

吳聖宇在臉書表示，這個季節有颱風出現並不稀奇，並預估未來第21號颱風的路徑將呈現拋物線路徑北轉，接近台灣的機會偏低，對台灣天氣沒有直接影響，反而會間接更有利於乾冷空氣南下到台灣附近，幫助低溫再往下探。

氣象局表示，今天（30日）鋒面快速通過緊接著大陸冷氣團南下，北部及東北部白天起氣溫將驟降，各地都會越晚越冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，晚間乾空氣抵達時，北台灣雨勢將逐漸趨緩，預計這波冷氣團將持續影響到周六，全台轉冷。

氣象局表示，周四(12月2日)白天起因風速減弱及台灣附近空氣偏乾，受輻射冷卻效應影響，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大，可達10度以上，其中周五中部以北及東北部低溫僅12至14度，其他地區15至18度，局部空曠地區或近山區的平地溫度會更低一些，注意保暖。