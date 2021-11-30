民進黨立委高嘉瑜驚傳遭新男友家暴，據周刊今披露，林男因發現高仍與前男友密集傳訊息聯絡，竟醋勁大發施暴，造成高嘉瑜多處挫傷；據悉，高嘉瑜之所以不敢分手原因，是因林男手握兩人親密影片。對此，國民黨台北市議員游淑慧在其臉書發了一篇要女生愛惜自己的貼文，有網友認為是在暗指高嘉瑜的家暴事件。

高嘉瑜遭男友毆打一事清晨傳出後，引發高度關注。游淑慧今（30日）上午在臉書發文表示，獨立幹練的女生遇到感情時，有時仍難免有些痴或癡；游直言，「保護好自己才是最重要的，我們努力工作是為了快樂生活」。

游淑慧文末引用作家曼蒂·海爾的一段話，「Its not selfish to love yourself take care of yourself and to make your happiness a priority. Its necessary.（愛自己，照顧好自己，把幸福放在首位，這並不自私。這是必要的〉」。

儘管游淑慧文章沒有提到名字，但許多網友猜測應是暗指高嘉瑜，紛紛留言表示，「我知道您在說誰，也請淑慧議員多注意安全」、「這是很嚴肅的事，應該大家一起同聲譴責的事，沒有任何人應該受到這種對待」、「雖然不同黨，但同為女人，還是蠻心疼她」。

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