民進黨立委高嘉瑜驚傳遭新男友家暴,據周刊今披露,林男因發現高仍與前男友密集傳訊息聯絡,竟醋勁大發施暴,造成高嘉瑜多處挫傷;據悉,高嘉瑜之所以不敢分手原因,是因林男手握兩人親密影片。對此,國民黨台北市議員游淑慧在其臉書發了一篇要女生愛惜自己的貼文,有網友認為是在暗指高嘉瑜的家暴事件。

高嘉瑜遭男友毆打一事清晨傳出後,引發高度關注。游淑慧今(30日)上午在臉書發文表示,獨立幹練的女生遇到感情時,有時仍難免有些痴或癡;游直言,「保護好自己才是最重要的,我們努力工作是為了快樂生活」。

游淑慧文末引用作家曼蒂·海爾的一段話,「Its not selfish to love yourself take care of yourself and to make your happiness a priority. Its necessary.(愛自己,照顧好自己,把幸福放在首位,這並不自私。這是必要的〉」。

儘管游淑慧文章沒有提到名字,但許多網友猜測應是暗指高嘉瑜,紛紛留言表示,「我知道您在說誰,也請淑慧議員多注意安全」、「這是很嚴肅的事,應該大家一起同聲譴責的事,沒有任何人應該受到這種對待」、「雖然不同黨,但同為女人,還是蠻心疼她」。

★《中時新聞網》提醒您:尊重身體自主權,請撥打110、113