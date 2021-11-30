這幾天MLB出現多筆重量級簽約，似乎讓大家都忘了年度獎項還並未頒完，今天稍早公佈年度傑出指定打擊獎，這個獎毫無疑問由天使「二刀流」大谷翔平所拿下，是天使隊史首位、史上首位榮獲此獎投手，大谷翔平本季幾乎把能拿的獎都拿光了！

Another one for Sho.



Shohei Ohtani has won the 2021 Edgar Martinez Outstanding DH Award! pic.twitter.com/4fLEptPyjC — MLB (@MLB) November 29, 2021

為什麼說大谷翔平得獎毫無疑問，因為他除了拿下美聯MVP之外，還以指定打擊獲選年度最佳陣容第一隊，這幾乎已經認定他是全聯盟最佳的指定打擊，此外他還拿下銀棒獎，打擊能力無話可說，這個獎不頒給他完全說不過去。

根據《MLB Network》發出的數據，大谷翔平是史上唯一能達成單季「40轟、20盜」的指定打擊，並在全壘打、打點、得分、長打、盜壘、攻擊指數都排在聯盟指定打擊第1，本季他的全壘打46支、打點100、得分103、長打80支(含全壘打)、盜壘26、攻擊指數.965。

他也因此擊敗了幾位強敵，包括紅襪的馬丁尼茲(J.D. Martinez)，他本季有28轟、99打點、92分、42支2壘安打，攻擊指數.867，洋基的史坦頓(Giancarlo Stanton)有35轟、97打點、64分、攻擊指數.870，太空人艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)則有33轟、104打點、92分，攻擊指數.877。

The Edgar Martinez Outstanding Designated Hitter Award winner! pic.twitter.com/rJLr3e3oMD — MLB Network (@MLBNetwork) November 29, 2021

大谷季後獲得無數獎項，分別有《時代雜誌》公布2021年百大風雲人物、美國棒球媒體《棒球文摘》、《Baseball America》、《The Sporting News》年度球員獎、「主席歷史成就獎」、「球員選擇獎」中的年度最佳球員和美聯傑出球員。還有年度最佳球隊兩位置，並拿下銀棒獎、美聯MVP，接著再奪年度傑出指定打擊獎，相當不簡單！