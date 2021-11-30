蘇貞昌最新聯訪｜2021.11.30

高嘉瑜傳遭家暴 蘇貞昌：男人打女人豬狗不如

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，被打到全身是傷，還遭限制行動自由。對此，行政院長蘇貞昌今（30）日受訪時表示，「男人打女人更是豬狗不如」。

蘇貞昌今日出席台灣運動X科技產業策略會議開幕式，受訪時被問到高嘉瑜傳遭家暴一事，蘇貞昌除譴責暴力行為外，也稱「男人打女人更是豬狗不如」。

據《鏡週刊》報導，高嘉瑜日前與男友林秉樞到板橋某飯店投宿，但因林秉樞發現高嘉瑜與前男友馬文鈺分手後仍透過LINE訊息聯絡，醋勁大發因而拳腳相向，還限制高嘉瑜的行動自由。對此，高嘉瑜表示「這件事我是受害人」，坦言受傷很嚴重，近日將統一對外說明。林男則否認施暴。

不過，林男過去歷史也被挖出，該週刊報導指出，他經常自稱工作與國安系統有關，且是國安會祕書長顧立雄幕僚、常與調查人員接觸。但國安會人士向《中時新聞網》表示，確曾接獲有人求證林男是否為該會人員，但該會並無此人，也沒聽過這個人，如有再冒用國安會名義，將循法律途徑，也歡迎大家檢舉；此外國安高層私下探詢，也沒有人認識林秉樞。

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