大S（徐熙媛）日前宣布與汪小菲結束10年婚姻，汪小菲恢復單身後，才不到一個禮拜，就被網友目擊他在三亞度假，身邊還有女性友人陪伴，兩人在泳池邊聊得起勁，汪小菲發現偷拍後立刻躲掉鏡頭，此舉受到網友熱議，猜測汪小菲是否已經找到新對象陪伴。

日前有網友上傳一段影片，只見汪小菲身穿白襯衫和黑色短褲，一身打扮輕便休閒，他走到泳池邊和女性友人親暱聊天，發現網友在偷拍後，立刻轉身離開現場，網友在文中稱讚汪小菲：「挺帥的」，並表示：「不清楚泳池旁那個女孩是誰，他走過去找她，看見我在錄他馬上就調頭了」。

汪小菲發現偷拍，立刻調頭走人。(圖/翻攝自微博)

汪小菲刻意迴避鏡頭的舉動被網友認為不尋常，由於先前汪小菲才被爆出有新歡，對象是20多歲的年輕富家女，因此該名女子的身分也備受關注，原PO還曬出其他人在當地巧遇汪小菲的合照，證明所言不假，然而消息曝光後，有網友質疑，汪小菲最近忙著開店，照片應該不是近日拍攝的。

其他網友也拍下汪小菲的身影。（圖／翻攝自微博）

事實上，大S和汪小菲離婚後，汪小菲媽媽張蘭數次在直播上爆料，還指控陳建州曾掐脖暴打兒子，對此汪小菲本人發文否認，同時向陳建州道歉，張蘭事後也上傳影片稱自己是「認錯人」，意外鬧出風波。