高雄市1名陳姓男子29日行經新興區一處路口停等紅燈時滑手機，巡邏警網發現攔查，陳男報了1組身分證號碼，結果警方一查是通緝犯，陳男趕緊改口是誤會報錯弟弟的號碼，和弟弟多年未見不知他遭通緝，警方認為事有蹊蹺，搜身後在陳男衣物口袋中發現1小包毒品，陳男偷雞不成蝕把米，慘被移送法辦。

陳姓騎士停紅燈滑手機遭警網攔查，當下謊報弟弟身分，結果警方一查弟弟是通緝犯。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

新興分局指出，中山路派出所警網昨（29）日上午11時許巡邏經過六合二路和自立二路口時，發現49歲的陳姓騎士邊停等紅燈邊滑手機，趨前攔查勸導，警方要求陳男出示身分證件，陳男報了一組身分證號碼，結果警方一查竟是高雄地檢署發布的偽造有價證券通緝犯。

警方後來在陳男身上搜出1小包毒品，將陳男逮捕移送法辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警網當下立即請求支援，陳男見支援警力到場，驚覺大事不妙，趕緊改口說剛剛是誤會，以為警方在問機車車主的資料，於是報了弟弟的身分證號碼，多年未見弟弟，不知弟弟遭通緝。

警方未聽信陳男說詞，當下先檢查陳男身上物品，發現口袋內藏了1小包安非他命毒品，陳男百口莫辯，當場被依現行犯逮捕，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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