警方發現停放嬰兒車時漏未踩「煞車」，車就這樣順勢直衝對面大街。（警方提供）

黃女見嬰兒車失而復得，這才放下心中大石，開心地返家。（警方提供）

中市警局第四分局大墩派出所警員林偉翔擔服日前值班勤務，接獲黃女報案稱於大墩路98號前購買早餐時，順手將嬰兒車停放在早餐店旁，一轉頭卻遍尋不著嬰兒車蹤影，車上還有包包、家裡鑰匙等貴重物品，黃女急哭了向員警求助。警方調閱路口監視器，赫然發現嬰兒車儼然開啟自動駕駛模式，沿著路旁下坡處滑到對街公車站牌，黃女這才破涕為笑，頻向員警道謝。

黃女向員警表示，丈夫在大陸工作，親戚都住在南投，平時2名幼子都是由她1人獨自照料；早上甫送老大去幼稚園，本想可稍微喘口氣，帶著老二去早餐店買早餐；未料在眼皮子底下嬰兒車竟不翼而飛，看著懷裡不斷哭鬧的孩子，自己也慌了手腳，情緒崩潰請求員警幫幫忙。

警方指出，黃女遇到同樣身為人父的員警，一面安撫黃女情緒，並允諾定會傾盡全力尋找嬰兒車。經一番查證原來嬰兒車不是遭竊，是黃女一時疏忽，停放嬰兒車時漏未踩「煞車」；車就這樣順勢直衝對面大街，黃女見嬰兒車失而復得，這才放下心中大石，開心地返家。

所長曾一峯提醒民眾遇到突發狀況，第一時間保持冷靜，可撥打110報案專線請求員警協助，對於隨身貴重物品務必做到財不露白、不離身等細節，提升自我保護意識，有效降低危害發生之機率。