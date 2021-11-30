領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi），發佈全新安全的RSL15無線微控制器（MCU），提供業界最低的功耗。RSL15具有藍牙低功耗無線聯接功能，解決互聯工業應用對安全的日益增長的需求，無需犧牲功耗。

為了驗證能效，RSL15通過了嵌入式微處理器基準聯盟（EEMBC）的認證。該組織的ULPMark-CoreMark基準程序衡量嵌入式系統中使用的微控制器在工作時的能效。RSL15現在以60.5分的「性能」得分在同類產品中領先。在計算MCU深度睡眠能效的ULPMark-CoreProfile基準中，安森美的RSL10和RSL15也分別保持了前兩名的位置。

Moor Insights & Strategy執行長、創辦人暨首席分析師Patrick Moorhead表示，從追蹤聯繫人的信標到可追蹤的資產標籤，全球有數以百萬計的聯接設備由小電池供電，RSL15在EEMBC ULPMark CoreMark項目中創下藍牙5.2能效新紀錄，將幫助這些應用以及其他許多應用實現比他們認為可能的更長的電池使用壽命。

RSL15的設計在保持其最先進功耗的同時，採用了Arm TrustZone技術來建立設備信任根，以及Arm CryptoCell-312技術來保護代碼和數據的真實性、完整性和保密性。這PSA一級認證的設計增強了原本作為藍牙協議一部分提供的安全措施，從而在應用和軟體層面也提供了保證。

安森美工業方案部門副總裁Michel De Mey表示，防範網路威脅的能力對於選擇工業物聯網（IoT）應用的無線微控制器的製造商來說，是個重要的區別因素。RSL15以先進的系統級安全功能和領先同類的高能效，提供一個OEM廠商和消費者均可信賴的全面無線方案。

RSL15支援藍牙5.2規範提供的一系列新功能，包括更遠的距離、更高的數據傳輸量以及通過到達角（AoA）和出發角（AoD）進行定位。安森美還開發了一種創新的智慧感知功能，使Arm Cortex-M33處理器雖保持深度睡眠模式，但仍可監測傳感器接口。RSL15憑藉這些先進的新功能，將延續RSL10無線電系列的成功，RSL10已被整合用到各種工業自動化應用中，包括互聯資產跟蹤、智能零售和IoT邊緣節點。