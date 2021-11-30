女星劉香慈2016年與藥廠高層鍾威凱（Vick）結婚，夫妻育有一對兒子，幸福組成一家四口，而小倆口在日前迎接結婚5周年，劉香慈也在昨（29日）有感而發，認為婚姻是人生的新階段，每一個五年都是新的里程碑「無論在情感上、身體上、經濟上，還有更重要的精神上，彼此都要學會對自己負責。」

劉香慈在日前迎接「木婚」5周年，她在社群網站甜蜜曬出當年結婚照，只見穿白紗的劉香慈俏皮拉著丈夫的領帶，小倆口甜蜜對視，照片散發粉紅泡泡，劉香慈也感性發文：「婚姻是人生的新階段，每一個五年都是新的里程碑。」劉香慈也有感而發：「結婚並不代表自我完善、自我成長的過程就可以結束了。無論在情感上、身體上、經濟上，還有更重要的精神上，彼此都要學會對自己負責。」

劉香慈幸福迎接5年婚，吸引網友留言讚：「美麗的士官長，祝永遠美滿幸福快樂」、「要一直幸福美滿一輩子」、「學習的榜樣」，並敲碗劉香慈多多分享婚姻日常。

劉香慈在2016年嫁給大6歲、交往1年多的藥廠高層老公Vick。（圖／本報系資料照片）

劉香慈是著名的美女代表，她出道前就以美麗臉孔、姣好身材在網上擁超人氣，劉香慈踏入演藝圈後，接連在戲劇和主持領域有不錯表現，讓劉香慈嘗到爆紅滋味的則是在《新兵日記》中飾演魔鬼女士官，她以開朗活潑又健康的外型，晉升為新一代的軍中情人，劉香慈還因此擁有「最美士官長」的稱號。同時，劉香慈也是幸福女人的代表，她在2016年嫁給大6歲、交往1年多的藥廠高層老公Vick，夫妻接連生下一對兒子，劉香慈從女神升格當媽媽後，她也專心在家相夫教子，至於要不要再拼第三個孩子，劉香慈日前則表示：「一切看緣分」。