2022將迎接疫後的運動年，外資法人點名聚陽(1477)給予「買進」評等，法人指出，聚陽的訂單可見度已到明年上半年，包括來自於品牌客戶GAP和美國最大的零售商，如塔吉特（Target）、科爾士百貨（Kohl’s）等訂單，而經理階層也透露，明年體育用品店Dick’s Sporting Goods訂單呈倍數成長。

至於明年的獲利方面，外資認為在產品組合結構持續調整下，毛利較佳的運動類服飾將有助於毛利率提升，估運動服飾的毛利率約26%，優於快時尚服飾的21%。運動服飾占整體營收比在明年可望一舉突破50%，相較於今年約30-40%。

今年聚陽實業利用Amazon Web Services (AWS)技術及資源，於t.Hub—台北內科創新育成基地舉辦「《Fashion AI國家隊》創新、新創夥伴招募計畫說明會」，針對布料分析、預測管理、文件憑證以及生產標準動作等四大領域發展AI應用，自即日起至12月31日截止徵集、遴選台灣的AI高手，展開為期近5個月的新創團隊募集、工作坊及業務合作。

聚陽的生產品項從流行時尚、運動服飾到隔離、防護衣。近年甚至投入環保布料、智慧服飾，為了因應中美貿易戰、COVID-19、全球物流塞港缺櫃的影響，少量、多款、短交期的客戶需求已經成為紡織業新常態，聚陽仍不斷創新轉型持續提升競爭力。

聚陽前10月稅前盈餘28.36億元，年增20%、每股稅前盈餘12.01元。4Q訂單需求年增30%，產能部分，聚陽位於越南勞工有90%都至少接種了2針疫苗，並已返回工廠，公司目標是到今年年底全面開工。