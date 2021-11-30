繼「魷魚幣」（SQUID）風波之後，幣圈出現另一個搶搭時事話題的Omicron幣崛起，在暴漲10倍後又急速下挫。

由於南非新發現Omicron新冠變種病毒引發恐慌，上周五全球市場慘遭血洗，但與其同名的加密貨幣價格卻漲翻天，根據加密貨幣追蹤平台CoinGecko，從上周五到本周一清晨，原本默默無聞、推特追蹤數只有1000多人的數位幣Omicron價格飆漲了近10倍，一度站上688美元，但隨即又崩跌了75%。

Omicron官網指該數位幣是一種「去中心化、由國庫支持的貨幣協定」，其交易價格在美東時間周一上午9點35分約報371美元，而上周四其價值僅約65美元。

世界衛生組織上周五以希臘文第15個字母將南非新發現的新冠變種病毒命名為「Omicron」，並警告隨著越來越多的國家通報感染病例，全球病例激增的風險「非常高」，但科學家表示可能需要數周時間，才能真正了解該新變異株的嚴重程度。

由於資金快速撤離風險資產，並急速轉進公債、美元、日圓等避險天堂，上周五比特幣價格大跌逾8%，並跌破55000美元大關，瞬間墜入了熊市。不過自此比特幣已幾乎完全收復失土，周一全球市場回穩，目前比特幣僅小跌0.17%，報57719.99美元。

此前以網飛（Netflix）熱門影集《魷魚遊戲》為名的「魷魚幣」在幣圈異軍突起，24小時內就飆漲近2400%，但在3天內價格狂飆700倍後一夕「躺平」，價格幾乎歸零，投資人慘遭「抽地毯」（rug pull）式的騙局坑殺。

目前尚不清楚Omicron幣於何時推出。根據CoinGecko平台，其價格數據是從11月8日才有的，而跨平台即時通平台Telegram一個名為「OmicDAO」的頻道則在前一天推出。