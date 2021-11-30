經熱心員警幫忙接聽電話，才讓民眾與85歲的陳姓阿婆平安團聚。（警方提供）

1名阿婆日前徘徊在西屯區文心路與華美西街口，員警見狀上前關懷，將阿婆攙扶至路旁安全處休息，正當員警查詢阿婆家住址時，恰巧阿婆手中的掀蓋式手機鈴聲響起；在警方與阿婆的兒子通過電話後，讓其順利抵達路口將阿婆平安帶回家。

中市警第六分局何安派出所警員劉泰頡、劉益志，巡邏時發現85歲的陳姓阿婆疑似受到驚嚇，杵在馬路中央許久，在員警安撫下，阿婆情緒才漸漸緩和下來；因無法說出自己家住址，正當員警利用警用系統查詢時，掛在阿婆身上的掀蓋式艷紅色手機鈴聲響起，在一陣手忙腳亂後，終於將手機接通。

員警向電話那一頭的阿婆兒子通報平安無事，她兒子才放下心來，並向警方表示因找不著母親，且撥打多通電話亦無人接聽，正當心急如焚時，所幸熱心員警幫忙接聽電話，才讓他與母親平安團聚。

警方呼籲民眾，家有一老，如有一寶，除平時多關心家裡長輩外，若有失智症狀之家屬，可向失蹤老人協尋中心所規劃製作的「愛的手鍊」，讓有走失之虞者，能儘速順利返家團圓。