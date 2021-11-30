國籍航空鐘姓副機師在疫情期間，為抒解壓力而外出訪友、購物，違反居家檢疫規定，遭處罰鍰80萬元，經法務部行政執行台北分署溫情勸說下，已於11月26日繳清罰鍰。

鐘男今年1月及2月居家檢疫期間及加強版自主健康管理期間，3次擅離居檢處所，違反「國籍航空公司機組人員入境健康聲明暨居家檢疫通知書」規定。交通部5月裁處鐘男80萬元罰鍰，移送台北分署執行。

台北分署調查後發現鐘男除航空公司薪資外，名下並無財產，要求鐘男到場說明財產狀況。今年7月23日鐘男向執行官表示，當初違反居家檢疫規定，為抒解長期處在「值勤-居家檢疫-值勤」的精神壓力與情緒，才外出訪友與購買食物，對於違反規定深感悔悟，事發後也被公司停飛並轉任其他職務，且遭減薪。

鐘男表示，他每月所得薪資除留下5萬元當生活費外，其餘皆交給父母，故名下無財產。執行官勸諭鐘男應繳清罰鍰，避免遭限制出境，影響日後復飛工作，對於其恢復副機師身分值勤應有助益。鐘男辦理5期分期繳納，先行繳納第1期40萬元後，罰鍰已於本月26日全數繳清。