資深氣象學者、空軍氣象聯隊前聯隊長劉廣英逝世，享壽86歲。中央氣象局長鄭明典今在臉書貼出劉廣英照，緬懷這位氣象界大老。

劉廣英軍校畢業後，赴美國佛羅里達深造，拿到氣象碩士後返台調氣象聯隊，不僅研究成果優異，更帶領聯隊完成「氣象現代化」任務。他以少將聯隊長身分退伍後，任教於國防大學理工學院，之後接受文化大學創辦人張鏡湖邀請，投身學界。

劉廣英在氣象界育才無數，也曾在電視台負責天氣預報節目，被譽為「氣象孔明」。鄭明典今在臉書證實劉離世消息，許多昔日被劉指導過的學生紛紛留言哀悼。