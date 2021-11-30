反萊豬不是反美豬！ 國民黨青年軍赴警局告蔡英文

藍綠為4大公投展開激烈對決，國民黨青年軍不滿民進黨從上到下，誤導民眾反萊豬就是反美豬，認為不只總統蔡英文在臉書上造謠，全台鋪天蓋地各種大型看板、布條，不斷洗腦民眾錯誤訊息，繼顏寬恒提告後，30日上午也前往中正一警分局，對蔡英文提出違反公投法35條告訴。

國民黨副發言人楊植斗表示，國民黨反對的是萊豬進口，從來不是反美豬，為何民進黨要混為一談？今天提告蔡英文等人用這些錯誤訊息誤導民眾，涉嫌違反公投法第35條「以非法之方法，妨害他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票，或使他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票者，處5年以下有期徒刑。」

國民黨青年軍強調，大家反對的是瘦肉精萊豬，全世界任何地方的豬肉進口台灣，只要有萊劑就是不歡迎，美豬其實已經進口台灣20多年，美國的萊豬是民進黨執政才開放進口的，美國萊豬不等於美豬，民進黨的宣傳根本是用詐欺手段誤導民眾，要讓大家覺得反萊豬就是反美豬，就是反美國。

青年軍表示，公投主文內並無反美豬字眼，反的是萊豬，他們希望透過提告，讓民進黨停止這種抹黑、製造對立、扭曲事實的手段，不斷大內宣的結果更可能影響公投，破壞公投公平性，所以他們決定前往警局提告。