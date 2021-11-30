民進黨台中二選區立委參選人林靜儀到大肚市場掃街拜票，爭取支持。（林欣儀攝）

當選後生育率會提高？ 林靜儀：總統是開玩笑

距離台中二選區立委補選投票僅剩41天，民進黨參選人林靜儀上午到大肚市場掃街拜票，針對蔡英文總統「林靜儀當選立委，中二選區生育率會提高」的說法，林靜儀表示，總統是開玩笑的口吻，但這幾天跑地方，真的遇到不少她過去接生過的孩子。

「我是林靜儀，拜託幫忙！」穿著競選背心、披上參選人彩帶，林靜儀逐一與攤商、路過民眾握手，爭取選民支持。對於蔡總統「提高生育率」的說法，林靜儀表示，當天蔡總統是參加一場演說活動，現場還有李茂盛醫師，她跟李都是婦產科醫師，總統才會用開玩笑的口吻這樣說。

林靜儀強調，她最近在選區內跑行程，確實接觸不少過去接生的小孩，覺得上天給的任務都是幸運的緣分，很高興曾經以醫師的身分照顧過那麼多家庭，未來希望有機會用政治的身分照顧更多家庭。

而對於國民黨對手顏寬恒位於南屯區招待所被市府認定有部分違建、必須限期拆除，林靜儀說，以顏家的財力、有這麼多土地，還蓋違建，在心態上很可議，接下來就看市府拆除狀況；根據現行法規，公保地上的建築物使用期限可延長5年，該建物已超過5年，是否應繼續維持？中市府也應本著法規面做些處理。

林靜儀同時指出，顏昨晚參加一場「地方民眾自發性舉辦的飲宴」，雖說經費來源是民眾自發性支出，但有參選人來宣傳、拉票，跟認知的賄選還是有一點關係，且菜色也跟一般舉辦說明會的炒米粉、貢丸湯有很大差距，希望檢調應該來釐清。

此外，針對顏寬恒指雙方辯論應該用鄉親聽得懂的話，林靜儀以台語回應說，她願意用台語跟顏寬恒、針對四項公投議題進行辯論。