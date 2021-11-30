配合民法成年年齡下修18歲，相關主管機關也盤點年齡相關法條，司法院提案修正「少年事件處理法」，今天在立法院三讀通過，將少年事件中，少年之法定代理人應受親職教育輔導之執行期限，由「至少年滿20歲為止」修正為「至少年成年為止」，年滿18歲就要為自己負責。
原法規定，少年的法定代理人應受親職教育輔導，執行期限直到少年年滿20歲為止，三讀修法後，改成直到少年成年為止，亦即少年事件之少年年滿18歲之後就得要為自己負責。
配合民法成年年齡下修18歲，相關主管機關也盤點年齡相關法條，司法院提案修正「少年事件處理法」，今天在立法院三讀通過，將少年事件中，少年之法定代理人應受親職教育輔導之執行期限，由「至少年滿20歲為止」修正為「至少年成年為止」，年滿18歲就要為自己負責。
原法規定，少年的法定代理人應受親職教育輔導，執行期限直到少年年滿20歲為止，三讀修法後，改成直到少年成年為止，亦即少年事件之少年年滿18歲之後就得要為自己負責。
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