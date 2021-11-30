封測廠力成(6239)為維護公司信用及股東權益，董事會決議自今（30）日起實施庫藏股，為時隔近9年再度祭出庫藏股。受惠庫藏股及大盤強彈200點激勵，力成股價今日開高勁揚4.94％至102元，早盤維持逾2％漲幅、力守百元關卡，位居封測族群漲勢前段班。

力成受外資持續出脫影響，股價自9月初112.5元高點拉回，10月中跌破百元關卡、同月底下探93.5元後止跌回升，近日於95.8～101元區間震盪整理，表現相對弱勢。三大法人上周合計賣超4707張、昨日續賣超321張，其中以外資分別賣超4901張、455張最多。

力成公告，董事會決議自30日起至明年1月29日間實施庫藏股，預計於90～130元間買回2萬張，若低於下限仍將繼續執行，買回總金額上限26億元。買回股份僅占已發行股份2.57％，所需金額上限僅占流動資產5.28％，不影響公司資本維持。

此次為力成第三度實施庫藏股，前二次分別於2012年5～7月及2012年12月～2013年1月，分別斥資11.59億元及6.91億元、買回2萬張及1.5萬張股票。投顧法人指出，力成當時執行庫藏股時的股價位階，亦處於37.65元的相對低檔位置。

力成股票10月底因遭列入交易注意股票，公司對此應要求公告相關自結財報。董事長蔡篤恭隨後在法說時表示，當時確有外資透過間接方式在公開市場持續賣出力成股票，可能是造成業績良好、股價卻下跌主因，表示個人非常不瞭解此投資考量及作法。

蔡篤恭指出，公司維持保守穩健經營，營運狀況一切正常、完全沒問題，對第四季及明年營運仍維持正向看法，強調經營團隊會正向面對所有挑戰。根據目前營運狀況，對於力成股價及本益比要為股東叫屈，但仍尊重市場交易機制，相信營運績效未來能反映在股價上。

力成預期第四季DRAM及Flash等記憶體業務需求穩定、固態硬碟（SSD）受缺料影響可望改善，邏輯業務需求則維持暢旺、產能持續吃緊，將透過去瓶頸方式增加產能，預期營收可望略優於第三季，獲利則至少可持穩第三季高峰、力拚向上。

展望明年，在記憶體及邏輯業務持續正向，以及凸塊、覆晶（Flip Chip）封裝及先進製程業務具相當成長性，力成對營運仍維持樂觀看待。蔡篤恭強調，集團已超前部署、積極拓展新成長動能，即使大客戶未來訂單可能生變，未來營運仍能維持成長。

投顧法人預估，力成第四季營收將季增1～3％、年增逾2成再創高，毛利率維持與第三季相當的高檔水準，使稅後淨利較第三季小增、年增逾5成，每股盈餘估逾3.2元。全年營收可望年增逾1成、稅後淨利年增逾33％，每股盈餘估逾11.4元、順利賺逾1股本。

投顧法人認為，邏輯業務仍為力成明年主要成長動能，記憶體業務則預期穩定向上，配合先進封裝需求持續成長、貢獻逐步顯現，預期力成明年營收及獲利均可望成長7～9％，每股盈餘估逾12元、再創新高紀錄。

雖然市場憂慮記憶體產業進入修正循環，短期不利力成股價，但投顧法人認為力成除具記憶體客製化利基，在邏輯擔當主動能下營運仍將成長。目前本益比評價偏低，加上過往配息率近6成，估達7％的高殖利率使股價下檔具保護，2家均維持買進評等、目標價122元。