消息面：

1.全美不動產協會（NAR）公布，美國10月簽約待過戶成屋銷售指數（pending home sales index）月漲7.5%，為125.2，遠超出市場預期的月漲0.9%。

2.市場避險情緒降溫，日圓和瑞士法郎等投資人首選的避險天堂價格回落，周一美元反彈。美元指數在上周五創下5月以來最大單日跌幅後，周一尾盤上漲0.2%，報96.367。美國總統拜登表示，目前不考慮為了Omicron變種病毒重啟封鎖，並呼籲美國人盡快接種疫苗和加強劑，並在室內戴口罩。歐元兌美元跌0.4%，報1.1271美元。日圓貶0.2%，報113.76兌一美元。瑞郎跌0.3%，報0.9244兌一美元。比特幣在周日跌至7周低點後反彈，在隔夜市場上漲1.2%，報58016美元，但與本月稍早觸及的歷史高點（69000美元）相比仍有一段距離。

3.國際油價尾盤漲幅回吐，但終場仍然收高。投資人認為，目前有關Omicron新冠變種病毒的嚴重性仍有待觀察，上周五原油和金融市場的崩跌有些反應過度。周一美國期油收漲1.80美元或2.6%，報每桶69.95美元，盤中最高一度漲破72美元。布蘭特期油漲0.72美元或1%，收在每桶73.44美元，盤中曾漲破每桶77美元。

4.美元反彈，以及風險偏好回升，投資人從恐慌轉而觀望Omicron變種病毒對經濟的影響，周一美國期金下跌0.2%，收在每盎司1782.30美元。現貨金跌0.4%，報每盎司1784.80美元。其他貴金屬方面，銀價跌1.3%，為每盎司22.84美元。鉑金漲1.2%，為每盎司965美元。鈀金漲2.7%，為每盎司1795.69美元。