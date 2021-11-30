印度神童阿南德曾說「疫苗不是萬靈丹」，如今Omicron出現，突破性感染機率高，似乎印證了疫苗難防新變種。另他也提到2022年房地產業、金融經濟與中美關係可能都會受影響。對此，同樣鑽研吠陀占星術的占星師李靜唯則認同阿南德，指出2022年美中對立關係恐激化，金融股市房產也會出現震盪，不過危機即是轉機，預估在今年12月5日後，疫苗可能有突破性發展。

李靜唯也說，11月下旬全球金融股市房地產大幅震盪，12月9日金星進入摩羯座與土星合相，並於12月20日開始逆行，當金星跟土星互相對峙，意味著金融經濟方面會有新限制或新規則出現。而12月第二周出現「蛇的格局」，影響恐持續到明年5月初。

李靜唯指出，今年12月美中關係的競爭與衝突將更明顯，加上火星和另一個兇星合相，暴力型態的衝突恐突然發生，意外性的災難，像是火災、洪災與地震也有可能層出不窮。而今年12月5日到12月9日期間要特別注意交通方面的意外發生，呼籲大家這4天最好別出遠門或出國。

不過，隨著木星進入水瓶座，似乎也預見了「危機即是轉機」的新契機。李靜唯透露，火星即將進入天蠍，在吠陀占星中，這是個旺盛、爆發力很強且充滿行動能量的星相，因此預估在12月5日後新型態的事務或新契機都會有突飛猛進的發展，可預見新科技的出現或疫苗有突破性發展。