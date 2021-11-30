高雄一名吳姓毒品通緝犯搭乘友人的便車準備去吃飯，卻因為友人違規超車，被警方盯上，就怕通緝犯身分被發現，吳男竟要友人趕緊開走，一路逃了約2公里遠才停下，眼看逃不掉，吳男竟開車門往外跑，但才逃沒1百公尺，就被逮個正著。

小港分局桂陽派出所員警27日於小港區高鳳、孔鳳路口攔查一輛因違規超車的小客車，沒想到該輛車卻不願配合，還一路沿高鳳路往南方向逃逸，員警緊急通報勤指中心攔截圍堵，終於在高鳳、高松路口攔下車，沒想到副駕駛座的吳姓男子，卻突然打開車門往外跑，但才跑不到1百公尺，就被來趕來支援的員警壓制逮捕。

警方查證身分時，這名男子神情緊張，報身分證字號時還謊稱：「我忘記最後一個號碼了」，但員警以警用電腦一查，還是發現40歲的吳姓男子竟是名毒品通緝犯。

經了解，吳男是搭乘朋友的車要外出吃飯，因為友人違規遭警方盯上，吳男才緊張地要求友人趕快開走，但怎麼跑也逃不過法網，警方詢後將吳男解送地檢署歸案，而開車的駕駛也因違規超車和拒絕稽查逃逸舉發開單。

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