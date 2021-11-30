新冠變異株Omicron入侵多國，全球都在問目前使用的新冠疫苗能不能有效防範Omicron。根據南非官方公布的最新住院數據，疫情中心的豪登省（Gauteng）住院數自月初以來暴增4倍，不過當中將近9成患者都未打疫苗，專家表示，目前看來疫苗仍有效。

南非醫師表示，感染Omicron的患者，症狀多屬輕症。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美聯社報導，根據南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases，NICD）最新數據，自11月初以來，南非新冠住院數激增63%，其中這波疫情中心、也是南非最大城約翰尼斯堡（Johannesburg）所在的豪登省，住院數一個月內暴增近400%，從月初的120例增加至580例。

2) here is the exact #COVID19 hospitalizations breakdown for Gauteng Province by both public and private hospitals. It’s increasing equally - tripling in both classes of hospitals. This is not just a surveillance issue. Trust the @nicd_sa data first. https://t.co/VPLXj2720r pic.twitter.com/Om1OeDskr8 — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 28, 2021

不過南非公衛專家賈薩特（Waasila Jassat）指出，住院患者中絕大多數都沒有打疫苗。她說，豪登省內的疫情熱區茨瓦尼（Tshwane），近期住院患者中高達87%沒有打疫苗，13%有接種疫苗，過去2周該地區有455人送醫。

賈薩特說，接種疫苗似乎幫助人們避免感染。

南非衛生部代理部長克裡斯普（Nicholas Crisp）表示，南非6000萬人口中，僅有約1650萬人至少接種過1劑疫苗，佔比約28%，其中完整接種過疫苗仍確診的比例「非常小」，「檢測呈現陽性結果的人中佔比非常小。」

豪登省醫生皮萊（Unben Pillay）昨（29）日表示，過去10天當地病例激增，不過多數為輕症，患者出現的症狀和流感類似，包括乾咳、發燒、盜汗、身體疼痛等，多數患者都是在家中接受治療。

他也表示，接種過疫苗的人似乎狀況好一點，他稱住院數沒有大幅增加，不過也強調目前還只是初期階段，因為通常在確診病例激增後幾天，才會伴隨住院數上升。

目前南非的多數患者落在20至30歲的年輕人，專家表示，這個族群的症狀通常較輕，他們警告，若是長者感染，症狀可能會更嚴重。