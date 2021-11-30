搶圍爐餐飲商機，台北天成大飯店12月1日起至2022年1月24日推出「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜，於除夕當日現做常溫外帶，五道菜色組合10人份套餐每套5888元，9道單點菜色每道688元起，提供除夕春節團聚美食選擇。為方便消費者年節贈禮的需求，2022年1月2日前預訂付款還可再享早鳥優惠9折。

台北天成大飯店「五福臨門年菜套餐」原價7140元。限時優惠價每套5888元，包含：「烏魚子大拼盤」、「寧式東坡肉」、「荷葉珍珠雞」、「清蒸石斑魚」、「乾隆佛跳牆」等五道10人份菜色。招牌菜色「寧式東坡肉」附餅皮單點1288元，「荷葉珍珠雞」每份688元。

台北天成大飯店每個月滷製的「寧式東坡肉」總重逾4000斤，每月平均外帶超過500份，更是年菜評比的常勝軍。該招牌菜品以堅持嚴選豬五花肉中段佐以紹興酒、冰糖、蔥、醬油，以慢火少水燉煮3小時，鹹香入味的「寧式東坡肉」吃來膠質醇厚、肥而不膩，令人回味。「荷葉珍珠雞」料理前先將乾燥荷葉經泡、燙、裁三個步驟，再將長糯米炒香與特製滷汁拌炒，最後與叉燒、雞肉、臘腸、干貝一同包入荷葉中，大火蒸煮後，米飯散發淡淡荷葉清香與鹹香內餡完美結合。