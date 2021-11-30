圖為民進黨立委高嘉瑜22日出席「Deepfake以假亂真」記者會，照片放大後可見她右手有明顯瘀青。（趙雙傑攝）

民進黨立委高嘉瑜（見圖）驚傳本月11日遭男友林秉樞家暴，期間遭到痛毆、鎖喉、拖行導致右臉、頭部、四肢多處挫傷，還限制其行動。事發後高嘉瑜22日在立院舉行記者會，脫口罩合影時下嘴唇處有條淤血。（趙雙傑攝）

民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞家暴，兩人11日投宿板橋某飯店，卻因男友發現她仍與前男友傳訊息聯絡，醋勁大發對她拳腳相向，甚至限制她行動自由。據爆料者指出，高嘉瑜被打到全身是傷；而事發後6天，17日高嘉瑜在臉書PO出的個人照片，脖子上疑似有瘀青，22日出席「Deepfake以假亂真」記者會，本報當時所拍的照片中，放拉來看，手腕也可看見有瘀青傷痕。

高嘉瑜與長跑20年的前男友馬文鈺分手後，於半年前與林秉樞交往，《鏡週刊》今（30）日報導指出，高嘉瑜11日與林秉樞到板橋某飯店投宿，卻因林發現高仍與馬傳訊息互動，馬還分享剛出生沒多久的兒子照片，林為此醋勁大發對高施暴，導致高身上多處挫傷。

過去經常在臉書PO文與網友互動的高嘉瑜，雖遭施暴隔天、11月12日仍有PO出與副總統賴清德的合照，但該照片應是在11日公投說明會時所拍，當時還未受傷；直到事發後6天、11月17日，高嘉瑜貼出與政大法律系教授楊淑文的合照，可以看到她脖子上疑有瘀青。此外，22日高嘉瑜出席「Deepfake以假亂真」記者會，照片中也可看見她手腕上有瘀青。

高嘉瑜17日貼出與政大法律系教授楊淑文的合照，可看到她脖子上疑有瘀青。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜22日出席「Deepfake以假亂真」記者會，脖子上似乎有瘀青。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

對於家暴一事，高嘉瑜向《鏡週刊》表示「這件事我是受害人」，坦言受傷很嚴重，近日將統一對外說明。林男則否認施暴。

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