全球嚴防Omicron變種病毒侵襲，衛福部長陳時中今表示，由於12月至明年1月是東、西方的重要節日，不排除12月就會在我國邊境偵測到Omicron病毒，呼籲符合疫苗接種資格的民眾都要出來打疫苗，至於第3劑疫苗，陳時中強調疫苗很多，只要年滿18歲都打得到。

有專家指出，適逢12月、1月東西方的重要節日，人們大規模移動恐加速Omicron病毒傳播，陳時中今受訪時表示，不排除會有這樣的可能，但仍然希望能在邊境就將其守住。

陳時中指出，根據指揮中心過去1個月的資料，出現Omicron病例的6國入境者共有200多人，其中190人來自南非，對應國內現有的集中檢疫所數量仍相對較少，量能還算足夠。

陳時中坦言，將第3劑政策從1月底提前至1月1日上路，多少有受到Omicron病毒崛起的影響，截至12月底，首波符合接種資格的對象共4萬2000人，絕大多數都是接種AZ的醫護人員，因此希望能盡早開始接種。

針對外界質疑，首波第3劑接種資格包含第2類的政府官員，陳時中也澄清，第2類不全然是官員，中央官員只打了1700至2000人，以前本來就是從一二三類陸續往下開，因此除非自己拖比較久才打，否則大多數人就是照這樣的順序，滿6個月後來進行接種。

陳時中說，政府已將18歲以上國人的第3劑疫苗準備好，民眾可依個人喜好選對自己最有利的品牌接種，不會強制規定第3劑品牌，但仍然建議接種與前2劑相同的品牌，雖然目前打過AZ疫苗的民眾可混打mRNA疫苗，不過仍不建議打完2劑mRNA疫苗第3劑混打AZ。