民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，被打到全身是傷還遭限制行動自由，雖林男否認施暴，但高嘉瑜並未明確否認此事，並稱是受害人、近日會統一對外說明，而林秉樞則否認有向高嘉瑜施暴；而稍早一篇疑為林男、筆名「Raphael Lin」也在臉書發文，提出3點聲明。

《鏡週刊》今報導，林秉樞出身法律系，近年以筆名「Raphael Lin」在媒體投稿、撰寫專欄，也常在臉書PO出與政治人物的合照。而林除向該周刊否認毆打高嘉瑜外，Raphael Lin臉書也發文回應此事；其臉書後來雖關閉，但有網友早有發現且在轉傳。其全文如下：

一、本人剛逢母喪，告別式結束尚未滿一週；然卻於告別式期間遇有從不認識之男子擾亂告別式進行，顯然悖於人情義理事。本人遭逢家庭變故，實無力就顯不屬實之言論予以回應，祈請各界體諒。

二、明星級人物私領域事，一般民眾當然會有管窺慾求。周刊報導若有任何涉公眾人物者，相信必能反覆查證，而不會以特定人士無根據之爆料，即要求被影涉者回覆。僅盼周刊衡量、衡平人事物權重，別為特定人仇恨、忌妒心態所利用。

三、本人非公眾人物，周刊之報導亦無涉公共利益，並無價值可言，懇請尊重並維護市井小民之隱私。

林秉樞臉書聲明。（圖片摘自林秉樞臉書）

據該周刊披露，林秉樞曾多次對外聲稱從事與國安系統相關工作，並稱自己是顧立雄的幕僚、常接觸調查局人員，但都遭相關人士否認。另有知情人士透露，林秉樞常透過臉書私訊找政治人物或知名人士聊天，選舉時還會表達捐贈政治獻金的意願，2019年高嘉瑜選立委時，他就曾捐1萬元。

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