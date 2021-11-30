大陸國家統計局和物流與採購聯合會（CFLP）今（30）日聯合公布的宏觀經濟先行指標，11月官方製造業採購經理人指數（PMI）升至50.1％，追平8月的50.1％，優於市場預期。在連續兩個月跌落臨界點50％以後，重回擴張。

從分類指數看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，11月生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

從企業規模看，大型企業PMI為50.2％，比上月略降0.1個點，繼續高於臨界點；中型企業PMI為51.2％，比上月上升2.6個百分點，高於臨界點；小型企業PMI為48.5％，比上月上升1個點，低於臨界點。

對此，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行解讀，製造業採購經理指數明顯回升：近期出台的一系列加強能源供應保障、穩定市場價格等政策措施成效顯現，11月電力供應緊張情況有所緩解，部分原材料價格明顯回落，製造業PMI重返擴張區間，表明製造業生產經營活動有所加快，景氣水準改善。從行業情況看，在調查的21個行業中，12個高於臨界點，比上月增加3個，製造業景氣面有所擴大。本月主要特點：

一是供需兩端均有回升。生產指數為52.0％，比上月上升3.6百分點，升至擴張區間，近期電力供應能力持續提升，製造業產能加快釋放。其中，造紙印刷、鐵路船舶航空航太設備、電氣機械器材等行業生產指數高於56.0％，行業生產活動顯著加快。新訂單指數為49.4％，比上月上升0.6個百分點，表明製造業需求端較上月有所改善。

二是價格指數大幅回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為52.9％和48.9％，明顯低於上月19.2和12.2個百分點，其中出廠價格指數降至臨界點以下，表明近期「保供穩價」等政策落實力度不斷加大，價格快速上漲勢頭得到遏制。

三是進出口指數繼續回升。受世界經濟持續復甦、國外聖誕消費季臨近等因素影響，外貿景氣度延續上月改善態勢，新出口訂單指數和進口指數分別為48.5％和48.1％，比上月上升1.9和0.6個百分點。從行業情況看，醫藥、汽車、電氣機械器材等行業新出口訂單指數均高於上月3.0個百分點以上，升至擴張區間，行業出口產品訂貨量有所增加。

四是中、小型企業景氣度有所改善。大型企業PMI為50.2％，保持在臨界點以上，與上月基本持平。中型企業PMI為51.2％，結束連續兩個月的收縮走勢，升至臨界點以上，其中生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，反映近期中型企業產需回升。小型企業PMI為48.5％，比上月上升1.0個百分點，小型企業景氣度有所改善。

五是重點行業PMI均有不同程度回升。高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI分別為53.2％、51.7％和51.4％，比上月上升1.2、0.5和1.7個百分點，行業擴張有所加快。高耗能行業PMI為47.4％，比上月略升0.2個百分點，仍處於收縮區間。