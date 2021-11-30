網紅鳳梨（吳泓逸）日前強忍身體不適，現身夜店力挺DJ女友演出，稍早更曬出雙方甜蜜合照，坦言最近有了想結婚的念頭，但也點出自己猶豫不決的關鍵因素，詢問網友是不是應該制住這股衝動。

鳳梨7月幫女友慶生時，除了蛋糕之外，還準備對方喜愛的美少女戰士圖騰項鍊，日前即便身體不適，仍抱病出席DJ女友演出的場子，讓人看到他浪漫專情的一面，稍早，他曬出與女友歐菈的甜蜜合照，並寫道：「我最近不知道為什麼，一直有想結婚的念頭」，透露出想成家的想法，但礙於事業跟經濟不夠穩定，讓他略為卻步，接著反問網友：「我是不是應該控制住這股衝動」。

對此，網友也紛紛給予建議：「你不要控制了，順著自己的心意，找一天求婚了吧」、「我覺得想的太多反而會錯過那股衝動」、「怕自己的不穩定不能給對方好的未來，會有這樣想法，我想女生可以放心的嫁給你了」、「女生要的不是你有錢之後嫁給你，而是你有心努力，我陪你奮鬥」。

鳳梨日前到夜店欣賞女友歐菈演出，只見他在台下深情望向台上的女友，更能看到他不斷隨著音樂擺動四肢，接著表示：「雖然我在發燒，還要早起去台東，但還是滿足妳的心願，來當妳小小粉絲」，不過由於全程沒有戴口罩，讓他為不良示範道歉：「我其實傍晚打完針就已經退燒，但我還是應該全程配戴口罩，造成錯誤示範，深感抱歉」。