宏達電(2498)今(30)日宣布，與臺北醫學大學合作成立「臺北醫學大學食品安全VR教學資源中心」（TMU Instructional VR Resource Center for Food Safety），雙方共同以創新科技培育專業食品安全人才、開發優質食安VR教學訓練內容，以及促進臺灣食品工廠智慧轉型。

宏達電VR在各個產業領域透過積極合作提升能見度，包括教育、汽車、國防、航空等，由於宏達電VR裝置在產業界中屬於高階產品，頗受企業、教育領域青睞，目前在企業市場的能見度也較優於一般消費市場。

宏達電VIVE企業解決方案資深副總經理鮑永哲表示，VR情境模擬訓練已落實於各類型企業及學校教學與學習上，透過沉浸式的學習經驗，模擬真實突發狀況，可強化學員正確的應變處理能力。學生還可運用HTC所推出的Virti 360 VR教案平台，輕鬆自製VR教材，根據學習課程安排，快速產出各式VR內容。再藉由產學合作的推動，將相關教材內容導入國內智慧食品工廠員工訓練計畫中，讓員工可反覆在真實模擬情境中演練相關標準SOP作業流程，強化學習成效，為國內食品安全產業及人才培育貢獻一份心力。

臺北醫學大學於2016年成立臺灣第一所營養學院，並於次年成立全臺第一且為目前唯一的食品安全學系，致力以創新的教學方式培養未來食品相關專業人才。此次透過與宏達電的合作，導入VR內容於教學課程設計中，藉由宏達電與美國聖地牙哥Nanome新創團隊聯手所發展的分子結構建構軟體平台，讓學生置身於沉浸式立體分子結構空間中，大幅提升學生理解速度、學習興趣與成效，並為學校蓄積研究能量。