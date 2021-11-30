拜登「尚無封鎖需要」喊話奏效，Omicron恐慌降溫，美股四大指數全面強彈，日韓股市今日齊漲。台股擺脫連日來的疫情擔憂，開高41.7點後，在美國費半強彈逾4%激勵下，晶圓雙雄齊發功，台積電(2330)拚上600關大振電子權值股士氣，IC設計族群多頭士氣旺盛，信驊(5274)改寫歷史高、聯發科守穩千元，矽晶圓、元宇宙、千金股、PCB族群等紛紛表態，以及航空雙雄多頭反撲領攻航運族群，多頭連過兩關，直闖17500點、大漲約200點。

分析師指出，美股四大指數反彈，台股驚驚漲，一度站上17500點，多頭伺機挑戰收復月線17535點，能否穩住月線上揚，5日線不再下跌，值得觀察。時序即將進入12月，依歷史經驗來看，台股12月上漲機率高，年底集團、投信作帳行期，現階段台灣疫情仍控制得宜，未來台股走勢不看淡。

盤面上，台積電開高後重登600元關卡；晨盤千金股維持有12檔以上，矽力-KY(6415)、富邦媒(8454)漲幅在3%以上，譜瑞-KY(4966)大漲逼近7%；PCB的南電股價衝至626元，續創新高，帶動欣興(3037)強漲7%，全面拉動PCB族群，敬鵬(2355)衝漲停、景碩(1389)漲幅在3%以上；航空股雙雄華航(2610)及長榮航(2618)攜手飛漲5%以上，貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)及萬海(2615)漲幅約2%左右；群創旗下睿生光電(6861)今登興櫃，開盤以80元開出，最高曾衝至149元。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，疫情與升息仍然是目前市場投資人心中的重要關鍵字。前者由於更多突變的新型變異株出現，為疫情降溫的添增更多變異數，歐洲部分國家也因冬季疫情蔓延，提高封鎖層級，全球經濟復甦的腳步可能再度漏拍；後者則是根據近期聯準會11月會議記錄，決策官員傾向加快縮減購債規模、升息進度也可能提前。兩項負面消息導致台股震盪下跌。雖然短期創高格局遭破壞，但根據過去經驗，12月擁有傳統法人、集團作帳題材支撐，唯一年中上漲機率最高的月份之一，連續性重挫的走勢相對少見，回檔不失為布局時機。

張苡琤認為，展望未來市場長期局勢，國際淨零碳排趨勢下的綠能商機值得持續關注。各國政府已經開始響應國際永續目標，除訂出排碳交易市場，碳稅也在規劃階段。以上政策變遷將對企業營運決策產生實質影響，且國際投資市場也會更傾向投資布局永續發展的企業，規避未來環境議題可能帶來的潛在風險。企業降低碳排的方式除降低紙張用量與用電量外，不少企業偏向採用綠能發電、提高綠能發電量的作法，有望刺激綠能產業發展，不妨多加留意。