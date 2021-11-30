存錢買房是不少夫妻共同努力的目標，但一名女網友發文抱怨，她和老公省吃儉用10年，累積了300萬的積蓄，不料老公竟把300萬的積蓄全送給他的弟弟，好讓弟弟可以安心結婚，讓她崩潰大喊，「我要離婚」。

原PO在論壇《匿名公社》表示，婚後她和老公為了買房開始努力存錢，省吃儉用10年終於存到300萬的積蓄，於是開始著手規劃買房的事情，但最近老公對買房一事突然變得消極，讓她覺得非常奇怪。

幾天後原PO獨自和婆婆、小叔一起吃飯，婆婆告訴她，「媳婦啊，這次真是謝謝你們，要不是你們那300萬，你小叔可能連婚都結不成，娶了你這媳婦真是我們家的福氣。」她才恍然大悟，老公竟擅自把兩人辛苦存下的300萬給別人做嫁衣，讓她相當氣憤。

回到家原PO不解詢問老公為何不先商量，不料對方竟大吼，「我給他怎麼了，妳這個當大嫂的就不能為我弟弟想想？」讓她驚覺夫妻兩人相處10年完全不是一條心，崩潰大喊，「我決定要離婚了！」

不少網友看完都心疼原PO，留言安慰，「真的是豬隊友，節哀」、「打腫臉充胖子，自己還不清楚，還好十年浪費了，現在認清楚了，放了對方也放了自己吧」、「先把後路規劃好，遇到這種事真的是欲哭無淚」、「我以為扶弟魔是姐姐才有的，原來哥哥也不例外，嘖嘖，不會考慮到老婆的男人，都是自私的」。