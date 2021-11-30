57歲作家吳淡如透露終於打到第一劑疫苗，沒想到她不僅沒什麼副作用，連手臂也一點都不痠痛，直言：「酸如果滿分是100的話，疫苗連5分都不到」。昨(29日)她透露接種了第二劑疫苗，她喝了檸檬水，也補充大量維他命D，沒想到答案竟然是「毫無感覺」，讓她忍不住自嘲自己可能真的「很老」。

5月因新冠肺炎本土疫情增溫，疫苗短缺的問題引發熱議，但隨著許多廠牌的疫苗陸續到貨，民眾也開始能因自己需求和偏好選擇疫苗，上月中吳淡如分享48小時前終於接種了第一劑疫苗，沒想到不痛不癢，手臂也沒事，讓她推測可能跟自己天天練肌力有關係，「防疫女神」賈永婕則留言：「其實我覺得應該是因人而異，與年紀無關，因為我不想承認我也是老人」。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

見不少人提醒應該第二劑副作用會比較嚴重，吳淡如回：「我來觀察一下，看我能不能繼續肯定上面的結論」，昨她則回報：「前天晚上打了第二劑疫苗。我有耐心的等著副作用到來。不過答案還是毫無感覺。（當然我喝了大量檸檬水&維生素D）我想我是真的很老了哈哈哈。」

吳淡如進一步說，她有位在實驗室工作的朋友表示，目前就他們的研究，副作用跟有沒有抗體沒有一定的關係，另有醫生建議她一周內別運動，但對她而言恐怕會比疫苗副作用發作難受，因此她還是騎了腳踏車到市區採買東西，見天氣好，吳淡如更索性到公園野餐，寫下：「雖然事情滿滿，感覺卻像度假」，網友回應：「我的第二劑也沒感覺....(老人認證+1) 」、「我兩劑AZ，不但沒有不舒服，打完當天食慾還特好」、「出門騎騎單車，散散心，保持好心情也是抗疫的方法之一」、「看到副作用跟有沒有抗體沒有一定關係，感覺心裡平衡多了」。

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