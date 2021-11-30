社群平台推特的創辦人之一杜錫（Jack Dorsey）今天宣布辭去執行長，他在任內重大決定包括對前美國總統川普的推特帳號停權，疫情期間宣布員工可以永久在家工作等。

CNBC等美國媒體報導杜錫卸任推特（Twitter）執行長的消息。杜錫給員工的辭職信表達「難過.....但也開心」，因為這是他的決定。

杜錫沒有公開說明辭職的具體原因，僅提到一家公司「依賴創辦人將會嚴重受限」。杜錫會繼續留在董事會，直到2022年任期屆滿。

美國科技公司如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和谷歌（Google）的母公司Alphabet現在都已經不是由當初創始人領導。電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）今年卸任執行長後，社群媒體臉書（Facebook）及母公司Meta領導人祖克柏（Mark Zuckerberg）是這5大科技公司中，唯一還擔任執行長的創辦人。

今年45歲的杜錫以落腮鬍造型著稱，曾念過兩所大學，都沒有拿到學歷。轉學紐約大學後，就讀兩年又輟學，差一學期就畢業，而那時他已經有創業推特的想法。

推特是杜錫和3位夥伴於2006年在舊金山成立的微網誌和社群媒體，全世界有25個辦公室。推文的英文字數上限從最初的140字元，到2017年放寬為280字元。註冊推特的用戶推文可供其他用戶留言、按讚和轉推，至於非推特用戶僅能閱覽公開的推文，無法參與。

杜錫曾於2006到2008年擔任推特執行長，2015年又回任。過去6年，杜錫擔任推特執行長時最大的挑戰是用戶數成長緩慢，並被指控未能有效解決仇恨和有害言論。

高知名度的政治人物、明星和學者幾乎都設有推特帳戶，推特的文字和影音更是美國新聞媒體最愛引用的消息來源。然而於2004年問世的臉書、2005年推出的Youtube，以及近年崛起的TikTok，都比推特每天約2億活躍用戶高出許多。

推特在今年1月美國國會大廈動亂時做了關鍵性決定，對時任美國總統川普的帳戶停權。杜錫認為川普的推文危害公共安全，且對推特造成「異常、站不住腳的立場」。

川普在今年7月控告推特、10月改名為Meta的臉書和影音平台YouTube等科技公司的審查制度。

杜錫除是推特的創辦人、兩度執行長，也是支付公司Square的執行長，未來動向備受科技界和追隨者關注。

推特拔擢現任技術長亞格拉沃（Parag Agrawal）接替執行長，於今天生效。亞格拉沃從2011年加入推特，自2017年起擔任技術長。來自印度的亞格拉沃畢業於史丹佛大學，曾在微軟、雅虎（Yahoo）和AT&T任職。

根據科技媒體The Verge報導，推特內部在今年10月成立一個新團隊，專攻加密貨幣，這個團隊的直屬主管正是亞格拉沃。另外，他曾說過「定義錯誤訊息非常非常困難」，難以判斷網路資訊的真偽，不過「避免錯誤資訊造成特定傷害」將是推特的未來目標之一。（編輯：陳惠珍）1101130