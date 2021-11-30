鈕承澤性侵女助理判4年 現身花檢報到入監7字道心聲(羅亦晽攝)

導演鈕承澤3年前涉嫌性侵劇組女助理，經法院審理判刑4年定讞，原本11月2日應發監執行的他，早把戶籍遷到花蓮，又以安頓母親為由，聲請改於花蓮服刑並延緩入監，花檢准於今日發監。鈕大約在上午9時57分，戴著太陽眼鏡、身穿白襯衫、卡其褲及帆布鞋，一派輕鬆地前往花蓮地檢署報到，面對媒體詢問，僅說「謝謝大家、謝謝大家的關心」

鈕承澤性侵女助理判4年，上午現身花蓮地檢署報到入監。(羅亦晽攝)

鈕承澤2018年11月執導電影「跑馬」期間，某天晚上趁著其他劇組人員離去，留下美術組的一名女性員工，不顧其反抗強壓性侵對方，因無法勃起，最後以手指性侵得逞，女子事後在室友陪同下，憤而報警驗傷。

鈕承澤性侵女助理判4年，現身花檢報到入監11字吐心聲。(羅亦晽攝)

鈕承澤性侵女助理判4年，現身花檢報到入監11字吐心聲。(羅亦晽攝)

鈕承澤雖在法院審理期間，賠償對方200萬元欲想和解，並辯稱女方對他有好感，否認犯罪，仍被法官認定沒有悔悟之心，一、二審皆依強制性交罪判刑4年，最高法院駁回上訴定讞，確定要入獄服刑。

怎料，鈕承澤老早已將戶籍遷往花蓮，台北地檢署囑託花檢通知他在本月2日應到案執行，他更以要安頓家中老母為由，向檢方提交母親的診斷證明書，具狀聲請在花蓮入監服刑及改期執行。花蓮地檢署考量人道及刑罰執行效能，同意將發監日改為今日，同時啟動防逃機制。

鈕承澤享受近1個月的自由日子後，終於在今日上午9時57分，搭乘友人黑色轎車抵達花蓮地檢署報到，面對媒體詢問「家中母親是否安頓好」、「準備入獄心情為何」等，僅雙手合十，面帶微笑，鞠躬向大家說「謝謝大家、謝謝大家的關心」。

鈕承澤進入法警室報到，即進入臨時偵查庭，確認身份，友人則將他的2大袋行李放在法警室，面對媒體詢問，不發一語快步離開。花蓮地檢署表示，鈕承澤今天上午10時準時抵達執行科報到，經檢察官訊問後，已即刻發交花蓮監獄執行，一切過程平和、順利。