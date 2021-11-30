林聖傑解釋，微創延長手術是採取混合內固定及延長器的方式，由內固定器作為軌道來輔助延長器並在達到目標長度後，接受延長器移除及加固手術。（中山醫學大學附設醫院提供／馮惠宜台中傳真）

中山醫學大學附設醫院骨科醫師林聖傑指出，11歲T小妹左腳透過微創延長手術矯正，置入泰勒式環延長器，拉長左腳，讓兩腳生長趨於平衡。（中山醫學大學附設醫院提供／馮惠宜台中傳真）

11歲T小妹一年前在學校健檢因現脊椎側彎被發現有長短腳的問題，進一步到中山醫學大學附設醫院檢查訝然發現左腳比右腿還短了2.9公分，且經科學運算可能會在長春期結束後左右腳差距拉大到5.8公分，因而建議透過微創延長手術矯正，T小妹接受手術置入新世代電腦輔助的泰勒式環延長器後，左右腳終於等長了，不但開心甩掉厚重矯正鞋墊，走路站立也不會脊椎、骨盆歪斜。

中山醫學大學附設醫院骨科醫師林聖傑指出，T小妹一年前由爸爸帶來門診，經拍攝下肢的全長片，左右腳長短差距已經有2.9公分，並且經過長短腳的軟體計算，在青春期生長結束後這個落差甚至會到5.8公分。因此建議T小妹先在家中開始術前的肌力訓練跟關節復健進行預備，並且申請健保給付新世代電腦輔助的泰勒式環延長器，再進行微創手術置入延長器。

林聖傑解釋，這項手術是採取混合內固定及延長器的方式，由內固定器作為軌道來輔助延長器並在達到目標長度後，接受延長器移除及加固手術。T小妹經過手術之後，長短腳差異已經改善，而且讓外觀上身高及腳長都可以有更舒適的狀況，經一年追蹤目前因左右腳生長速度不一，其左腿又短了右腿約1公分，評估可能待差距再拉大還會再進行二次手術，但他也強調，只要追蹤至青春期結束，左右腳的長度就會定型。

林聖傑表示，兒童骨骼發生先天性的異常的原因包括：肢側發育短缺、脛骨假關節病變、生長板處的骨軟骨瘤；另一部分，包含可能來自於成長過程中生長板的受傷或長骨骨幹的骨折造成的腿部生長長短不一。治療上兒童骨科需同時考量兒童年齡及其骨質各別生長的速度、預期生長空間甚至生活習慣的發展型態等諸多因素，才能給予最合適的個人化治療。

他也提醒家長小朋友如有兩側肢體長短不一時有些時候會以脊椎側彎、骨盆歪斜、走路步態不協調來表現，必須透過專業的骨科醫師進行外觀及X光的評估，並且從頭到腳進行整體的檢查找到問題並加以治療。