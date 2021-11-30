受到鋒面通過影響，氣象局早上9點55分發布北北基、桃園市、新竹縣大雨特報，今天基隆北海岸及新竹以北山區有局部大雨發生的機率。提醒晚上冷空氣即將抵達，氣溫將越降越低，夜晚中部以北及東北部將會下降到14至16度，其他地區則下降到18、19度。

北北基桃竹5縣市發布大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天鋒面通過、接著冷氣團南下，北部及東北部白天起氣溫將驟降，各地都會越晚越冷；降雨部分，北部及東半部地區有局部短暫雨，晚間乾空氣抵達時，北台灣雨勢將逐漸趨緩；氣溫方面，預測白天各地氣溫大致還維持在20度以上，但到夜晚中部以北及東北部將會下降到14至16度，其他地區18、19度。

此外，氣象局表示，今天下午起東北風明顯增強，除了屏東沿海空曠地區有較強陣風外，台灣其他沿海空曠地區及金馬澎將有9至11級強陣風，鄰近海域及沿海並有較大風浪；東半部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，東半部海域有3至4米浪高發生，海邊活動應特別注意安全。

氣象局表示，周三至周四（12月1日至2日）清晨大陸冷氣團影響，冷空氣影響較明顯，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；周四白天起冷氣團稍減弱，氣溫稍回升，但因風速減弱及台灣附近空氣偏乾，受輻射冷卻效應影響，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差可達10度以上，其中周五中部以北及東北部低溫僅12至14度，其他地區15至18度，局部空曠地區或近山區的平地溫度會更低；降雨部分，周三至周六（1日至4日）水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨。